Среда, 1 Февраля 2023 14:24

АрмИнфо.Приобретение иранского оружия не входит в планы Армении. Об этом заявил новоназначенный заместитель министра иностранных дел РА Ваан Костанян в интервью Al- Monitor.

Касаясь процессов в регионе, он отметил, что Азербайджан преследует три цели: провести этническую чистку в Нагорном Карабахе, спровоцировать широкомасштабную военную напряженность в регионе и, наконец, подтолкнуть армянскую сторону к уступкам по вопросу экстерриториального коридора.

"Иран является важным партнером для нас. Граница с Ираном имеет для нас первостепенное значение. У нас две закрытые границы с Турцией и Азербайджаном, поэтому Иран и Грузия - наши единственные ворота во внешний мир", - резюмировал он.