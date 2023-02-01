Среда, 1 Февраля 2023 14:20

АрмИнфо.Европейский парламент принял резолюцию "Реализация новой европейской повестки дня в области культуры и новой стратегии ЕС в области международных культурных отношений".

Как сообщает пресс-служба Минобразования, науки, культуры и спорта РА, в резолюции говорится о защите культурного наследия в зонах конфликтов и осуждается целенаправленное уничтожение исторического, художественного и культурного наследия в ходе последних конфликтов.

В сообщении отмечается, что на основании поправки, подписанной председателем подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента Натали Луазо (Франция) и членом той же фракции Пятрасом Ауштревичюсом (Литва) четко критикуется продолжающаяся политика Азербайджана, направленная на уничтожение армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе.

В ведомстве сообщили, что пункт 78 постановления, в частности, гласит: "Европейский парламент призывает Комиссию решительно осудить уничтожение исторического, художественного и культурного наследия во время недавних конфликтов, а также систематическое и целенаправленное уничтожение исторического, художественного и культурного наследия по политическим или идеологическим мотивам. Европейский парламент призывает Комиссию также решительно осудить радикальное уничтожение самобытности и культуры суверенных государств, народов или меньшинств, включая продолжающуюся политику Азербайджана по уничтожению и отрицанию армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него".

Напомним, что еще 3 февраля 2022 года министр культуры Азербайджана Анар Керимов сообщил, что в АР уже сформирована так называемая рабочая группа албанских историков и архитекторов, "задачей которой будет удаление фальшивых армянских следов" с якобы албанских архитектурных памятников, на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под азербайджанский контроль.

Добавим, что еще в январе 2021 года Аппарат Защитника прав человека Арцаха опубликовал отчет об угрозе вандализма и уничтожения в отношении армянского культурного наследия на территориях Арцаха, оккупированных Азербайджаном.

В отчете, в частности, отмечалось: "Из-за военной агрессии против Республики Арцах под контролем Азербайджана осталось не менее 1456 известных недвижимых памятников армянской истории и культуры. К этим памятникам относятся 161 монастырь, церковь, 591 хачкар, Тигранакерт, Азох, Нор Кармираван, Мирика, древности Керена и многие крепости. Под контроль Азербайджана перешли восемь государственных музеев с 19 311 экспонатами, а также частные музеи ковров и армянского драма в Шуши".

В отчете были представлены случаи разрушения и вандализма армянского культурного наследия во время азербайджано-турецкой агрессии осенью 2020 года, а также после прекращения огня, в том числе случаи умышленного нападения и вандализма в отношении церквей Святого Всеспасителя в Шуши.