Среда, 1 Февраля 2023 13:05

АрмИнфо.В Армении будут упорядочены механизмы добычи природных ресурсов из приграничной реки Аракс. Комиссия Национального Собрания РА по экономическим вопросам на заседании 1 февраля выдала положительное заключение по представленным правительством страны поправкам в Кодексе о недрах и в Кодексе об административных правонарушениях.

По словам заместителя министра территориального управления и инфраструктур РА Ованнеса Арутюняна, неоправданная добыча песка из реки Аракс может привести к изменению ее русла, и, как следствие, к изменению границ.

Представленным пакетом предлагается установить требования о строительстве вдоль русла реки береговых заграждений, препятствующих изменение ее русла, и восстановление разрушенных заграждений.

Аналогичные меры будут предъявляться и в отношении других рек, что предполагает внедрение механизмов быстрой корректировки действий в случае возникновения подобной ситуации.

Согласно пакету, недропользователь представляет в полномочный орган запрос о проведении работ с соответствующими обоснованиями. Решение полномочного органа об организации добычи песка принимается в течение трех рабочих дней. Каждое из недр должно быть оснащено системами GPS. Нарушение требований закона влечет за собой административный штраф в размере 500-кратного размера минимальной заработной платы. При повторном нарушении действие лицензии и деятельность компании, занимающейся освоением недр, будут приостановлены. Замминистра сообщил также, что в настоящее время имеется 18 прав на добычу, 6 из которых принадлежат одной организации. Арутюнян уклонился назвать компании, нарушающие действующее законодательство, отметив, что по ряду зафиксированных фактов возбуждены уголовные дела, и идет следствие. В представленных проектах также определяется порядок выдачи разового разрешения на добычу полезных ископаемых в целях сооружения заграждений