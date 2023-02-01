Среда, 1 Февраля 2023 11:56

АрмИнфо. Оппозиционная фракция <Армения> Национального Собрания РА ожидает, что в предстоящих 3 февраля парламентских слушаниях по ситуации в зоне Лачинского коридора примут участие и депутаты НС от правящей фракции <Гражданский> договор. Об этом 1 февраля журналистам заявил депутат НС от фракции <Армения>, представитель партии АРФ <Дашнакцутюн> Гегам Манукян.

Он отметил, что несколько недель назад оппозиция представила проект заявления НС по Лачинскому коридору, который был отклонен правящей силой, выступив с альтернативным вариантом проекта заявления, который не устроил оппозиционные силы. В течение 2-3 недель, как заметил Манукян, были проведены многочисленные обсуждения и родилась идея проведения очередных парламентских слушаний, на которые приглашены все заинтересованные лица, в том числе, от партии власти. <Мы в своем обращении к спикеру указали на желательность участия в слушаниях министра обороны РА Сурена Папикяна, поскольку речь идет о жизненно важном вопросе>, - сказал оппозиционер.

Он добавил, что действия властей по разрешению ситуации в зоне Лачинского коридора имеют серьезные недостатки. Армянское государство не предпринимает всех тех инструментов, которыми оно обладает. <Тезис властей Армении о том, что они не ведут переговоров с Азербайджаном о Лачинском коридоре, ставит Арцах в очень трудное положение, и заставляет Степанакерт вести неравные переговоры с Баку>, - отметил Манукян, добавив, что действия властей Армении крайне опасны, но растущее давление со стороны общественности заставляет их предпринимать кое-какие шаги, свидетельством которых является телефонный разговор премьер- министра РА Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным.

Депутат также подчеркнул, что власти в Армении придерживаются принципа тотальной непримиримости в отношении тех, кто выступает против них, в том числе, в отношении представителей партии АРФ <Дашнакцутюн>, многим из которых запрещен въезд на территорию страны.

Он указал на необходимость проведения осторожной политики, особенно, в отношении стратегического партнера. <Но мы видим, что все делается с точностью наоборот. Периодически пропагандистская машина властей наносит сильный удар по армяно-российскими отношениям, после чего начинается некоторый спад антироссийских настроений, затем вновь поднимается новая волна, и так происходит в последнее время очень часто>, - заметил депутат, отметив, что этими действиями представители официального Еревана демонстрируют, что сквозь пальцы смотрят на отношения со стратегическим партнером.