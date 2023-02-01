Среда, 1 Февраля 2023 11:55

АрмИнфо.Посольство Болгарии в Армении с удовлетворением отмечает тот факт, что с начала мая будут запущены прямые рейсы между Софией и Ереваном.

В посольстве Болгарии выразили благодарность компании Wizz Air за решение выполнять рейсы между двумя столицами два раза в неделю.

"Мы уверены, что это станет еще одним решающим шагом в углублении традиционных дружеских отношений между Болгарией и Арменией. Долгожданное прямое авиасообщение между Софией и Ереваном является необходимым условием для укрепления экономических, культурных и туристических связей между двумя странами, а также более доступной возможностью для армянской общины Болгарии, а также для всех желающих посетить Армению", - говорится в заявлении.

Посольство Республики Болгарии в Ереване также информирует всех граждан РА, желающих посетить Болгарию, о том, что им необходимо разрешение на въезд /виза/ для поездки. В дипмисси напомнили, что консульская служба Болгарии работает в будни с 10:00 до 13:00, без предварительной записи. Болгарию могут посетить все лица, имеющие разрешение на въезд/визу Шенгенского соглашения.