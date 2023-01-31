Вторник, 31 Января 2023 22:23

АрмИнфо.При въезде в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) граждане Армении по-прежнему должны оформлять въездные визы. Об этом говорится в сообщении посольства Армении в ОАЭ.

В дипмиссии констатировали, что на состоявшемся 26 января заседании Правительство Республики Армения одобрило предложение о подписании протокола "О внесении изменений в Меморандум о взаимопонимании между правительствами РА и ОАЭ от 21 июня 2009 года об освобождении лиц с дипломатическими паспортами от требования получения разрешения на въезд".

"Согласно поправке, граждане Республики Армения, имеющие паспорта РА, будут освобождены от необходимости получения визы при поездках в Объединенные Арабские Эмираты только после подписания протокола и завершения внутригосударственных процедур. Уважаемые граждане, требование о получение въездной визы в ОАЭ по- прежнему сохраняется. Посольство предоставит дополнительную информацию, как только изменения вступят в силу", - говорится в разъяснении посольства РА.