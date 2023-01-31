Вторник, 31 Января 2023 22:21

АрмИнфо.В случае с Украиной международное сообщество ввело санкции в отношении России, почему то же самое нельзя сделать с Азербайджаном? Об этом заявил Защитник прав человека Гегам Степанян в интервью французскому информационному агентству "Ouest France" касаясь блокады Лачинского коридора с 12 декабря азербайджанскими псевдоактивистами и возникшем вследствие этого гуманитарном кризисе в стране, а также о продолжающихся нарушениях основных прав населения.

Так, касаясь гуманитарная ситуация после пятидесятидневной блокады, Степанян констатировал, что с каждым днем становится все хуже - не хватает лекарств, еды.

"Сахар и рис по талонам. Магазины закрыты, потому что нечего покупать. Товары, поступающие через Красный Крест, очень ограничены. Если дорога останется заблокированной, это приведет к недоеданию и голоду. Жизни 120 000 человек находятся под угрозой. Людям не хватает отопления и горячей воды. Школы и детские сады закрыты, в результате чего 30 000 детей лишены возможности получать образование. Больницы больше не могут проводить операции. С начала блокады Азербайджан четыре раза отключал газ. 9 января была повреждена линия электропередачи, идущая из Армении, и Азербайджан не разрешает нашим специалистам выехать на место происшествия для ее ремонта", отметил он.

При этом ЗПЧ НКР подчеркнул, что блокада не имеет ничего общего с экологией. Он сообщил об идентификации личностей 300 участников этого так называемого экологического мероприятия. По его словам, среди них есть сотрудники специальных служб, организаций, финансируемых государством, студенты, которые за участие в акции освобождаются от экзаменов: Степанян отметил, что эти факты свидетельствуют о том, что это преступная акция, организованная правительством Азербайджана.

На уточнение, какую цель преследует Азербайджан, Омбудсмен сказал, что цель - депортировать армянское население Нагорного Карабаха, создав ужасные условия жизни, чтобы вынудить его уехать... все преступные действия, которые мы наблюдаем, говорят о его геноцидальных намерениях.

На вопрос, чего в Степанакерте ожидают от международного сообщества, Степанян сказал, что немедленных действий.

"Оно обязано защищать права народов, жизни которых угрожает опасность, и я подтверждаю, что жизни моего народа действительно угрожает опасность. Нам угрожают депортацией, убийством. Поэтому оно должно признать наше право на самоопределение, независимость Нагорного Карабаха и взять на себя ответственность по защите людей", - сказал Омбудсмен.

По его убеждению, это можно сделать отправив миссии на места, чтобы посмотреть, что происходит, и принимая меры, гарантирующие право людей на безопасность.

"Права человека должны быть приоритетными, но они подчинены политическим и экономическим интересам государств. Европейский Союз заключил газовое соглашение с Азербайджаном, который вторгся в Нагорный Карабах в 2020 году! В случае с Украиной международное сообщество ввело санкции в отношении России, почему то же самое нельзя сделать с Азербайджаном?", - подытожил Степанян.