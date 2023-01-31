Вторник, 31 Января 2023 22:13

АрмИнфо.Министр иностранных дел РФ Cергей Лавров обсудил пути урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, в ходе разговора также была акцентирована важность возобновления ритмичной работы по всем трекам азербайджано-армянской нормализации на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

В этом контексте российская сторона подтвердила готовность организовать в Москве очередной раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении по проекту мирного договора между двумя странами.