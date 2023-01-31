Вторник, 31 Января 2023 16:42

АрмИнфо. Музыку великих армянских композиторов, в том числе Комитаса, Хачатуряна, Тертеряна, Бабаджаняна, Сарьяна, Мансуряна и других в исполнении Симфонического оркестра Армении можно использовать впредь в качестве рингтонов на звонок мобильного телефона. Проект удалось реализовать благодаря сотрудничеству одной из ведущих телекоммуникационных компаний Team Telecom Armenia и Симфонического оркестра РА.

О старте сотрудничества стороны заявили 30 января в ходе совместной пресс-конференции с участием генерального директора Team Telecom Armenia Айка Есаяна и художественного руководителя, главного дирижера Симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна.

По словам Айка Есаяна, решение о содействии в реализации подобной инициативы далось Компании довольно легко. Он заметил, что переговоры завершились быстро, поскольку было обоюдное и синхронное понимание необходимости данной инициативы. «Для нас, как телекоммуникационной компании, очень важно нести корпоративную социальную ответственность, как в сфере образования, науки, так и культуры. Это интересная возможность, которая нам позволит с легкостью представить армянский контент миру, используя имеющиеся инструменты», - сказал глава Team Telecom Armenia.

В свою очередь художественный руководитель Симфонического оркестра Армении Сергей Симбатян добавил, что данная коллаборация это яркий пример того, как с использованием высоких технологий может выиграть высокое академическое искусство.

Он заметил, что в качестве рингтонов были выбраны известные широким слоям мировой общественности произведения великих армянских композиторов. Однако, по словам худрука, проблема в том, что многие, зная мелодии, не имеют представления, кому принадлежит авторство. А посредством подобного креативного подхода будет создана дополнительная возможность представить миру выдающихся классиков армянской музыки.

Смбатян подчеркнул, что для подготовки мелодий на рингтоны, звукозапись игры Симфонического оркестра была произведена в соответствии с высокими международными стандартами в сотрудничестве с крупной американской звукозаписывающей компанией Parma.

Худрук также добавил, что Симфонический оркестр с реализацией этой инициативы обсуждает дальнейшую повестку развития сотрудничества с Team Telecom Armenia.

Отметим, что ринтоны великих армянских классков уже доступны в программе-медиаплеере iTunes, для загрузки которых необходимо ввести поисковый запрос Armenian Ringtones.

Видеоролик о создании армянских рингтонов можно посмотреть по следующей ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=pTPXton6_hM .

Напомним, что 29 октября 2020 года завершилась сделка по приобретению 100% акций Veon Armenia основателями Team Telecom Armenia - братьями Айком и Александром Есаянами. В результате, одна из крупнейших телекоммуникационных компаний страны вновь стала армянской.

Старт детельности Team Telecom Armenia ознаменовался строительством в Армении новой передовой сети New Generation Network (NGN), благодаря чему компания вышла на международный рынок передачи данных, став экспортером интернета.