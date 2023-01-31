Вторник, 31 Января 2023 16:25

АрмИнфо.Омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян вместе с депутатом фракции "Армения" Национального Собрания РА Аспрам Крпеян 26-30 января по приглашению Тегеранской епархии Армянской Апостольской церкви находился с рабочим визитом в Исламской Республике Иран.

Как сообщает пресс-служба Офиса ЗПЧ Арцаха, 27 января Степанян принял участие в масштабном митинге с участием тысяч иранских армян в пресвитерианской церкви Св. Саркиса в Тегеране. Подчеркнув в своем выступлении важность поддержки диаспоры, Омбудсмен НКР отметил, что армяне вышли на улицы, чтобы заявить международному сообществу о недопустимости того, чтобы преступный режим Азербайджана ставил под сомнение жизнь 120 тысяч человек в 21 веке и лишала их жизненно важных прав.

После этого Гегам Степанян встретился с Его Преосвященством архиепископом Сепухом Саркисяном, а также армянскими депутатами Парламента Исламской Республики Иран и поблагодарил их за все усилия, предпринятые для защиты прав Арцаха и арцахских армян.

29 января Степанян принял участие лекционном вечере под названием "Армения и Арцах в центре региональных геополитических событий". Омбудсмен представил гуманитарную ситуацию, создавшуюся в Арцахе в результате блокады дороги Горис- Степанакерт (Лачинский коридор), систематические и последовательные преступления, совершенные Азербайджаном против народа Арцаха после 44-дневной войны, целью которых провести этническую чистку в Арцахе. Защитник подчеркнул, что диаспора может сыграть неоценимую роль в актуализации в политической повестке в международных структурах вопроса о праве народа Арцаха на самоопределение.