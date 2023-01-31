Вторник, 31 Января 2023 15:13

АрмИнфо.МИД Азербайджана призвал своих граждан воздержаться от поездок в Иран после атаки на азербайджанское посольство в Тегеране и "в связи с нестабильностью в этой стране".

В МИД АР рекомендовали гражданам Азербайджана воздержаться от поездок в Иран без крайней необходимости, а в случае посещения - проявлять высокую осторожность.

Гражданам страны, которые в данный момент находятся в Иране, МИД рекомендует соблюдать меры предосторожности. По консульским и другим вопросам граждане Азербайджана в Иране могут обращаться в генеральное консульство Азербайджанской Республики в Тебризе.

Отметим, что сухопутные границы Азербайджана с Ираном, как и со всеми другими соседними государствами в связи с пандемией коронавируса закрыты с конца марта 2020 года.

Как сообщили Turan в Бакинском международном аэропорту, полеты в Тегеран осуществляются дважды в неделю (в понедельник и пятницу). Полеты выполняет иранская авиакомпания.

Добавим также, что согласно азербайджанским СМИ, МВД Азербайджана проводит спецоперацию против "иранской шпионской сети в Баку".