Вторник, 31 Января 2023 14:59

АрмИнфо. По положению на 09:00 31 января практически на всей территории Армении наблюдаются осадки в виде снега.

Согласно сообщению Фонда "Дорожный департамент", в Эчмиадзине, Армавире, Баграмяне, Талине, Ани, Артике, Аштараке, Абовяне, Севане,

Чамбараке, Арташате, Арарате, Джермуке и Мастара, а также на трассе Ланджик-Гюмри идет снег. В Аштараке, на перевале Варденяц, на трассе

Варденис-Мартуни - гололедица. Тем не менее, как отмечает источник, все межгосударственные и национальные автомагистрали открыты для движения автотранспорта.

В то же время, согласно сообщению Спасательной службы РА, закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области. На автодорогах регионов Гавар и Ахурян наблюдается гололедица.

В регионах Армавир и Сюник, городах Вайк, Джермук, Ехегнадзор, Гюмри, Каджаран и на участке под названием Сараван-"Зангер" идет снег. В городе Аштарак, регионах Апаран и Чаренцаван, на участке под названием "Мегру сар" и автодороге Горис-Сисиан наблюдается туман.

По данным, полученным из департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.