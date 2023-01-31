Вторник, 31 Января 2023 14:59

АрмИнфо. 30 января прокурором, осуществляющим надзор за законностью досудебного уголовного производства, было принято решение о возбуждении публичного уголовного дела в отношении начальника службы коммунального хозяйства N-й воинской части МО РА, начальника пожарной охраны и аварийно­спасательной службы воинской части майора М.С. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РА.

Согласно стороне обвинения, майору инкриминируется проявление служебной халатности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 550 Уголовного кодекса РА.

Генеральная прокуратура сообщает, что М.С. был задержан 31 января 2023 года.

В результате следственных и иных мероприятий, проведенных в Следственном комитете, были получены достаточные факты о том, что

М.С., являясь должностным лицом, в результате недобросовестного и халатного отношения к исполнению своих должностных обязанностей, не обеспечил организацию противопожарной охраны, учета технического состояния огнетушителей и подготовки личного состава к ЧП, что стало причиной гибели людей.

Напомним, что в ходе предварительного следствия установлено, что 19 января 2023г. после полуночи офицер инженерно- саперной роты N-й воинской части МО РА в нарушение установленного порядка, в доме N20 по первой улице села Азат Гегаркуникской области попытался разжечь печь бензином, в результате чего в казарме возник пожар. Из-за отсутствия надлежащих мер противопожарной защиты находившиеся в убежище военнослужащие не только не имели возможности потушить его, но и, при отсутствии запасного выхода, не смогли сломать железные решетки, прикрепленные к окнам. В результате 15 солдат срочной службы этой же роты погибли, а офицер и четверо военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести