Вторник, 31 Января 2023 14:58

АрмИнфо. Службой национальной безопасности Армении выявлен очередной случай государственной измены.

Согласно сообщению СНБ, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что гражданин

РА, офицер N-ой воинской части МО РА в звании капитана попал в поле зрения иностранных спецслужб в начале 2021 года и был ими завербован. Затем, будучи назначенным на службу в другую воинскую часть начальником одной из служб, он принял предложение о продолжении сотрудничества, взяв на себя обязательства собирать и передавать в ущерб безопасности государства иностранным спецслужбам сведения, составляющие государственную и служебную тайны в военной сфере, которые он собирал и передавал представителю иностранных спецслужб в течение апреля-мая 2021 года. Речь, в частности, шла о сведениях, касающихся количества вооружений, расположения боевых позиций воинской части, сопровождая данные фотографиями оружия и вооружений, в том числе, закупленных в Индии. За свои <услуги> офицер дважды получил деньги и мобильный телефон от представителя иностранных спецслужб. Тем самым, он совершил государственную измену в ущерб территориальной целостности и внешней безопасности Республики Армения.

В рамках уголовного производства, возбужденного в следственном управлении Службы национальной безопасности РА, были проведены обыски, указанному сотруднику было предъявлено обвинение, и по решению суда в качестве меры пресечения в его отношении был избран арест. Расследование уголовного дела продолжается.

<Служба национальной безопасности РА призывает всех граждан Республики Армения, в том числе военнослужащих, незамедлительно уведомлять компетентные органы о попытках вербовки иностранными спецслужбами или о получении предложения о сотрудничестве, исключить обсуждение вопросов, связанных с безопасностью и обороной Республики Армения, а также передаче информации>, - говорится в сообщении СНБ.