Вторник, 31 Января 2023 14:56

АрмИнфо.В Армении 42,5% респондентов убеждены, что виновником блокады Лачинского коридора - единственной дороги, связывающей Арцах с Арменией, является Азербайджан. Об этом свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании MPG "Кристаллизация".

При этом, 30,2% опрошенных усмотрели вину российских властей в блокаде коридора. 29% респондентов назвали власти Армении виновными в ситуации, 17,2% - Турцию, 12% - российских миротворцев, 9,8 % - все государства, 8,3% - власти Арцаха, 4,5% - затруднились ответить, 2,4% - дали иной ответ.

На просьбу по 5-бальной шкале оценить действия властей Арцаха в сложившейся ситуации, где 1 балл - худшая оценка, а 5 - высшая, президент НКР Араик Арутюнян удостоился оценки в 2.2 балла, а госминистр Арцаха Рубен Варданян в 3.7 баллов.

На просьбу по 5 бальной шкале оценить действия властей РА, респонденты оценили деятельность премьер-министра РА Никола Пашиняна в данной ситуации в 2.7 баллов, главы МИД РА Арарата Мирзояна в 2.8 баллов, спикера парламента Алена Симоняна в 2.5 баллов, а президента Ваагна Хачатуряна во все в 2.3 балла.

На просьбу дать оценку реакции зарубежных стран на ситуацию вокруг Арцаха, 73,1% опрошенных положительно высказались относительно реакции Франции, 22,8% - отрицательно, еще 3 % затруднились ответить. При этом, 64% опрошенных позитивно высказались относительно реакции Ирана, 29,9% - негативно, еще 6,1% - затруднились ответить. 34% положительно оценили реакцию США на ситуацию, 48% - негативно оценили, 8% затруднились дать оценку. Реакцией Евросоюза довольны лишь 38,8% респондентов в Армении, 51,5 % недовольны, еще 9,7% затруднились ответить. 33,4% опрошенных довольны реакцией Совбеза ООН, 45,8% - недовольны, 10,7% затруднились ответить. Довольны реакцией России лишь 24,8% опрошенных в Армении, 70,5% недовольны, 4,8% - затруднились ответить. 76,2% респондентов недовольны реакцией ОДКБ, 15,2% - довольны, 7,5% - затруднились ответить. Больше всего респонденты в Армении недовольны реакцией Турции - таковых 96,2%, довольны - 1%, еще 2,7% затруднились ответить.

В тоже время, 49,4% респондентов убеждены, что Россия обязана приложить усилия в разблокировке коридора, 35,6% - Армения, 23% - США, 22,8% - Франция, 6,7% - Иран, 4,6% - Арцах, 3,5% - все страны, 1,9% - ОДКБ, 1,5% - Турция, 8,2% - другие ответы, еще 2,3% опрошенных затруднились ответить.

Вместе с тем, лишь 14,7% опрошенных довольны деятельностью оппозиции в Армении в вопросе деблокады Арцаха, 78,3% - недовольны, 6,9% затруднились ответить.

При этом 29,4% респондентов довольные действиями правящей силы в РА в этой ситуации, 65,8 % - недовольны, 4,8% затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 17 по 24 января 2023 г года. В опросе приняли участие 1100 граждан, погрешность выборки +/- 3%. В исследовании использовалась многоэтапная квотная выборка. Опрос проводился в 10 областях Армении /райцентры, другие города, сельские общины/ и во всех общинах Еревана, пропорционально распределению населения Армении. Номера телефонов респондентов были выбраны из случайно сгенерированных номеров.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.