Вторник, 31 Января 2023 14:56

АрмИнфо. В Армении 29% респондентов убеждены, что Армения должна развивать равноудаленные отношения со всеми центрами влияния. Об этом свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании MPG "Кристаллизация".

Примечательно, что в ноябре 2022 года так считали 44,6 % опрошенных, а в июне 2020 года 27,6%. Об этом они сказали в ответ на вопрос, в каком направлении Армения должна развиваться.

При этом 22,7 % опрошенных убеждены, что Армения должна направить вектор развития в сторону России, в ноябре так считали 17,4%, а в июне 2020 года 25,1%. 12,6% респондентов полагают, что Армения должна развиваться в сторону США (в ноябре таковых было 15,5%, а в июне 2020 года - 9,2%), 9,7% - Евросоюза (в ноябре таковых было 9%, а в июне 2020 года - 17,2%), 6,5 % - в сторону Франции (до этого не указывалась), 4,8% - Ирана. 2,1% - иной ответ, 12,5% - затруднились ответить.

Вместе с тем, 97,4% респондентов назвали неприемлемым предоставление армянам Арцаха статус меньшинств в составе Азербайджана, 2 % - допустили такое, еще 0,6% - затруднились ответить. Примечательно, что в ноябре недопустимым считали 89,7% респондентов, 5,9% допускали, еще 4,5% затруднялись ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 17 по 24 января 2023 г года. В опросе приняли участие 1100 граждан, погрешность выборки +/- 3%. В исследовании использовалась многоэтапная квотная выборка. Опрос проводился в 10 областях Армении /райцентры, другие города, сельские общины/ и во всех общинах Еревана, пропорционально распределению населения Армении. Номера телефонов респондентов были выбраны из случайно сгенерированных номеров.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.