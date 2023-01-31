Вторник, 31 Января 2023 14:55

АрмИнфо.Более 40% респондентов в РА уверены, что Армения может получить военно-политическую помощь от Ирана. Об этом свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании MPG "Кристаллизация".

Так, на вопрос, от какой страны Армения может получить военно-политическую помощь 40,1% респондентов указали на Иран, 34,2%

- Францию (причем в ноябре 2022 года так считали 24,2%, а в мае 2021 года - 31,3%). От России военно-политической помощи ожидает 30% респондентов (причем в ноябре 2022 года так считали 37%, а в мае 2021 года - 38,3%), США - 27,8% (причем в ноябре 2022 года так считали 32,5%, а в мае 2021 года - 23,8%). В пятерку стран вошла и Индия - 25,6% (причем в ноябре 2022 года так считали 17,%, а в мае 2021 года

- не было в перечне).

Опрошенные также назвали Китай, Германию, НАТО, Совбез ООН, ОДКБ и иные страны. Примечательно, что 8,7% опрошенных убеждены, что нет страны, от которой Армения может ожидать помощи. Еще 4% затруднились ответить.

На просьбу выразить отношение к размещению российских миротворцев в Арцахе - 50,4% (в ноябре 2020 года - 81,5%) опрошенных отметили, что положительно; 47,9% - отрицательно (в ноябре 2020 года - 10,4%), 1,7 % (8,2%) затруднились ответить.

На просьбу выразить отношение к дислокации 102-ой российской военной базы на территории РА - 53,4% ответили положительно, 36,4% - отрицательно, 9,2% затруднились ответить.

50,7% респондентов также позитивно оценили решение премьер-министра РА Никола Пашиняна не принимать на территории РА учения ОДКБ. 39,5% - негативно, 9,8% затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 17 по 24 января 2023 г года. В опросе приняли участие 1100 граждан, погрешность выборки +/- 3%. В исследовании использовалась многоэтапная квотная выборка. Опрос проводился в 10 областях Армении /райцентры, другие города, сельские общины/ и во всех общинах Еревана, пропорционально распределению населения Армении. Номера телефонов респондентов были выбраны из случайно сгенерированных номеров.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.