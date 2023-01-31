Вторник, 31 Января 2023 14:53

АрмИнфо. Всемирная продовольственная программа ООН намерена оказать содействие правительству Армении в реализации программы по оценке и укреплению возможностей страны в чрезвычайных ситуациях.

Об этом в ходе встречи с заместителем министра территориального управления и инфраструктур РА Ваче Тертеряном сообщила исполняющая обязанности руководителя армянского офиса ВПП Нанна Скау.

Как передает пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктур РА, ключевой темой встречи стала необходимость в разработке четких механизмов и процедур реагирования государственной системы социальной защиты на случай стихийных бедствий, техногенных аварий, эпидемий, войн и других чрезвычайных ситуаций.

Нанна Скау представила проект ВПП, направленный на поддержку в укреплении устойчивости к стихийным бедствиям в разных странах. Программа, как подчеркнула Скау, направлена на поддержку

правительства РА в оценке и укреплении возможностей страны в чрезвычайных ситуациях посредством социальной защиты населения с точки зрения реагирования, а также в разработке и запуске стандартных операционных процедур и межведомственных соглашений, которые будут действовать в чрезвычайных ситуациях.

Замминистра поблагодарил за многолетнее сотрудничество, подчеркнув важность поддержки проекта особенно после эпидемии коронавируса и войны.

В ходе встречи были обсуждены этапы реализации проекта - этап осведомленности и участия, этап оценки потенциала страны, этап наращивания потенциала страны, этап оценки проделанной работы, этап

управления знаниями.

Ваче Тертерян отметил, что в сложившейся ситуации целесообразнее сформировать рабочую группу, которая займется разработкой механизмов и порядка социальной защиты в чрезвычайных ситуациях, а также проведет ознакомительную миссию по оценке ресурсов государства, проблемам безопасности и потребностей.

В конце встречи стороны достигли договоренности продолжить обсуждение и приступить к реализации проекта.