Вторник, 31 Января 2023 11:16

АрмИнфо.Армения заняла 46-ую строчку в Индексе коррупции "Восприятие коррупции 2022", опубликованном неправительственной международной организацией по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International.

Так, в поступившем в АрмИнфо сообщении организации отмечается, что данные Индекса демонстрируют процветание коррупции в Восточной Европе и Центральной Азии, а значения индекса во многих странах региона достигли исторического минимума.

"Вторжение России в Украину потрясло мир в 2022 году, и, согласно Глобальному индексу мира (Global Peace Index), мир в евразийском регионе ухудшился больше, чем в любом другом регионе мира. По всему региону коррупция на самых высоких уровнях власти создает политическую нестабильность, ослабляет институты, способствует распространению организованной преступности и даже разжигает насильственные конфликты", - отмечается в поступившем сообщении.

Как отмечает региональный советник Transparency International по Восточной Европе и Центральной Азии Алтынай Мирзабекова, в прошлом году международное сообщество стало свидетелем самых жестоких последствий разгула коррупции и клептократии. "Лидерам стран Восточной Европы и Центральной Азии пора одуматься, и наконец взять на себя борьбу с широко распространенной коррупцией и поддержать демократию, стабильность и основные права человека для всех народов региона", - отметила она.

Возвращаясь к вопросу общей ситуации с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии в 2022 г, в Организации отметили, что в Индексе проанализирована ситуация в 180 странах и территориях: их восприятие уровня коррупции в государственном секторе, измеряемом по шкале от 0 (абсолютно коррумпированный) до 100 (абсолютно некоррумпированный).

Также отмечается, что среднее значение Индекса региона Восточная Европа и Центральная Азия в 2022 году снизилось на один пункт и составило 35.

"Грузия c 56 баллами, Армения с 46 баллами и Черногория с 45 баллами являются лидерами и единственными странами региона, у которых

значения коэффициента выше среднемирового, равного 43", - говорится в Индексе.

Самые неутешительные данные в регионе согласно Индексу являются Туркменистан с 19 баллами, Азербайджан с 23 баллами и Таджикистан с 24 баллами.

"Сербия с 36 баллами, Турция с 36 баллами, Босния и Герцеговина с 34 баллами и Азербайджан с 23 баллами находятся на своих исторических минимумах в 2022 году. По сравнению с 2017 значительно улучшили свои данные в Индексе Армения с 46 баллами, Молдова с 39 баллами и Узбекистан с 31 баллами", - говорится в сообщении.

Россия в рейтинге набрала 28 баллов, а Казахстан 36 баллов, а Украина 33 балла. В пятерку менее коррумпированных вошли Дания - 90 баллов, Финляндия -87 баллов, Новая Зеландия -87 баллов, Норвегия -84 балла, Сингапур и Швеция по 83 балла.

Самые коррумпированные по версии Организации - Туркменистан -19 баллов, Азербайджан -23 балла, Таджикистан - 24 балла, Киргизия - 27 баллов, Россия - 28 баллов.

С 1995 года, с момента своей первой публикации Индекс восприятия коррупции стал ведущим мировым индикатором коррупции в государственном секторе. В индексе 2021 года оценивались 180 стран и территорий по всему миру на основе восприятия коррупции в государственном секторе и с использованием данных из 13 внешних источников, включая Всемирный банк, Всемирный экономический форум, частные фирмы по оценке рисков и консалтинговые фирмы, аналитические центры и другие. Рейтинги отражают мнение экспертов и бизнесменов.

Процесс расчета Индекса регулярно пересматривается (последний раз - Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии в 2017 г.), чтобы обеспечить максимально надежную и последовательную внутреннюю логику. С 2012 года оценки Индекса за каждый год сопоставимы с оценками за каждый второй год.