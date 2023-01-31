Вторник, 31 Января 2023 11:14

АрмИнфо.Маленький Арцах действительно был мощным щитом на пути движения радикализма и экспансионизма. Подобное мнение вывразил экс-глава МИД Арцаха, ныне советник президента Давид Бабаян.

По его уюеждению, в немалой степени то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке и то, что ещё будет происходить, является результатом того, что случилось с Арцахом после агрессии Азербайджана, Турции и международных террористов в 2020 году.

Вместе с тем Бабаян считает, что накаляющаяся геополитическая ситуация в ряде регионов может и "обжечь" и "обогреть". "Все зависит от выбора, соответствующей "дистанции"", - резюмировал он.