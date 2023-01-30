Понедельник, 30 Января 2023 21:07

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 31 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилой дом 67 на улице Анрапетутяна, жилые дома 7, 9, 11 на улице Вардананца, жители-абоненты жилого дома 19/1 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, 2/10, 6/2, 10/2 на улице Улнеци, 29, 31/36 на улице Гарегина Нжде, 36а, 36/3 на пр. Аршакуняца, частные дома на улице Гарегина Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-78 на 2-ом переулке улицы Серо Ханзадяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Араратской области:

12։00-14։00 частично село Норашен;

в Котайкской области:

11:00-17:00 6, 7, 8 микрорайоны и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян; частично села Неркин Птгни и Ариндж.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 23, 23/1, 23/2, 23/4 на пр. Комитаса, частные дома 23-25 на переулке Комитаса, жилые дома 22, 22/3 на улице В.Папазяна, жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 44/3, 44/4, 44/44а (подъезды 1, 2) на улице Арташисяна, жилые дома 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 4, 5, 6 в кв. “Аэрация” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 жилые дома 68 в кв. “Нарекаци”, 72 на улице Бабаджаняна, ООО “Лиана Саакян”, “Кнарик Овсепян”, Дом Культуры Авана, ООО “Фитнес Аван”, ЗАО “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Араратской области:

10։00-13։00 частично улицы Колхозникнери и Ханджяна в городе Арарат;

12։00-14։00 частично село Норашен;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично квартал “Багреванд” в Джрвеже.