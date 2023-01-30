Понедельник, 30 Января 2023 19:22

АрмИнфо. На данный момент ни одна фракция парламента Армении не выдвинула кандидатуру на пост Защитника прав человека РА. Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии НС по защите прав человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян.

Она напомнила, что согласно конституционному закону РА "Регламент Национального Собрания" кандидаты на должность Омбудсмена могут быть выдвинуты в течение десяти дней после освобождения с занимаемой должности защитника прав человека РА.

Товмасян отметила, что аппарат НС проинформировал все фракции о необходимости выдвижения одного кандидата в Омбудсмены в Постоянную комиссию НС РА по защите прав человека и связям с общественностью в соответствии с законом и в установленные сроки.

Напомним, что Омбудсмен Армении Кристине Григорян на прошлой неделе подала в отставку. Она сообщила, что заявление об отставке написала в связи с переходом на новую работу, однако не уточнила куда уходит.

В СМИ тиражируется информация, что она будет назначена главой новоиспеченной Службы внешней разведки.