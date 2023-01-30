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АрмИнфо. На данный момент ни одна фракция парламента Армении не выдвинула кандидатуру на пост Защитника прав человека РА. Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии НС по защите прав человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян.
Она напомнила, что согласно конституционному закону РА "Регламент Национального Собрания" кандидаты на должность Омбудсмена могут быть выдвинуты в течение десяти дней после освобождения с занимаемой должности защитника прав человека РА.
Товмасян отметила, что аппарат НС проинформировал все фракции о необходимости выдвижения одного кандидата в Омбудсмены в Постоянную комиссию НС РА по защите прав человека и связям с общественностью в соответствии с законом и в установленные сроки.
Напомним, что Омбудсмен Армении Кристине Григорян на прошлой неделе подала в отставку. Она сообщила, что заявление об отставке написала в связи с переходом на новую работу, однако не уточнила куда уходит.
В СМИ тиражируется информация, что она будет назначена главой новоиспеченной Службы внешней разведки.
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|В Международном Суде ООН в Гааге начались открытые слушания против Азербайджана о расовой дискриминации
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|Продолжается программа государственной поддержки обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Арцаха
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|Замгоссекретаря США выразила обеспокоенность активностью Москвы и Тегерана на Южном Кавказе
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|Военнослужащий, ранивший по неосторожности своего сослуживца, задержан - СК
|Президент РА: в армяно-египетских отношениях особую роль играет армянская община Египта, вносящая свой вклад как в развитие Египта, так и в укрепление двусторонних связей
|Центр армянской культуры и образования в Израиле обратился к руководству страны, в связи с участившимися случаями нападения на армян в Иерусалиме
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|Температура воздуха в Армении повысится на 1- 3 градуса
|Главы МИД Армении и Египта обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и региональной безопасности
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|В МИД России усмотрели НАТОвский след в вопросе отправки наблюдательской миссии ЕС в Армению
|В Рейтинге <Свободы слова> международной организации Article 19 среди 161 страны Армения заняла 46 место
|Москва: призываем к полной разблокировке Лачинского коридора
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|Институт Лемкина обвинил ведущего ВВС в профессиональной безграмотности и в поддержке Геноцида - заявление
|В Венецианской комиссии СЕ понимают серьезность ситуации, сложившейся в зоне Лачинского коридора
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