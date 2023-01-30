Понедельник, 30 Января 2023 19:17

АрмИнфо. В Международном Суде ООН в Гааге начались открытые слушания по заявлению Республики Армения против Азербайджана об указании временных мер по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Так, согласно СМИ, в ходе своего выступления в Суде представитель Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян отметил, что армянская сторона питала надежды, что включенные в запрос вопросы давно должны были быть решены при вмешательстве Совбеза ООН. При этом он обратил внимание на настрой Азербайджана "задушить" армян Нагорного Карабаха.

Киракосян отметил, что один (госминистр Арцаха Рубен Вараданян заявил о гибели 10 человек - ред.) человек уже скончался из-за отсутствия медицинской помощи.

"На полках магазинов пусто, продукты распределяются по карточкам, ощущается существенный дефицит лекарственных и других средств медицинского назначения. Несмотря на этот гуманитарный кризис, Азербайджан пытается оправдать и увековечить свою блокаду с помощью "экологических фикций", в которые никто не верит. Все это Азербайджан делает, несмотря на свое обязательство гарантировать безопасное передвижение граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору согласно заявлению от 9 ноября 2020 года", - отметил Киракосян.

Вместе с тем он подчеркнул, что больше месяца прошло с тех пор, как ЕСПЧ обязал Азербайджан принять все необходимые меры для обеспечения безопасного перемещения тяжелобольных, нуждающихся в медицинской помощи, в Армению. "Но Азербайджан проигнорировал и Страсбургский суд. Если суд не примет немедленных мер, армяне Нагорного Карабаха окажутся перед непростым выбором: покинуть дома своих предков или остаться там и умереть от голода. Президент АР Алиев открыто потребовал, чтобы армяне вышли из Нагорного Карабаха. Он заявил, что основной обязанностью Азербайджана является выселение армян с "их" земель. Сказал, что там не будут слышны армянские песни, и что отныне на этой земле будет господствовать азербайджанский язык. Блокада, перебои с подачей газа и электричества делаются именно для того, чтобы привести к такому результату.

Президент Азербайджана открыто заявил: "Если кто-то не желает быть нашим гражданином, то путь открыт, они могут уйти, их никто не остановит. Они могут уехать под охраной миротворцев". Другими словами, этнические армяне не могут въехать в Карабах, но могут покинуть его. Таким вопиющим действиям этнической чистки в наши дни не может быть места. И этот суд - последняя надежда армян Нагорного Карабаха", - отметил Киракосян в ходе слушаний в Международном суде ООН.