Понедельник, 30 Января 2023 19:14

АрмИнфо. При посредничестве российского миротворческого контингента (РМК) из осажденного Арцаха вывезено 44 гражданина России.

"В рамках достигнутых договоренностей с азербайджанской стороной вчера осуществлена эвакуация на территорию Армении граждан Российской Федерации, прибывших на новогодние праздники в Нагорный Карабах. Всего 44 человека, в том числе 7 детей", - отмечается в сообщении МРК.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 50 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.