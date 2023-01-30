Понедельник, 30 Января 2023 15:21

АрмИнфо. В МИД России приветствуют активное подключение Азербайджана к евразийским интеграционным процессам. Об этом говорится в ответе МИД РФ на вопрос, поступивший к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Так, на уточнение, на фоне глобальных международных процессов какое значение приобретают для России идея Большого Евразийского партнерства (БЕП), отношения с партнерами по СНГ, а также развитие и углубление сотрудничества, в том числе и с Азербайджаном, в МИД РФ отметили, что инициатива БЕП, выдвинутая еще в 2015 году, для Российской Федерации не является конъюнктурным проектом, привязанным к временному интервалу.

В ведомстве напомнили, что это приглашение к развитию многовекторного и многоуровнего трансграничного взаимодействия в двустороннем и международном форматах.

Что касается последнего, продолжили в МИД РФ, то важным его компонентом является сопряжение потенциала межгосударственных объединений, в числе которых видим такие ориентированные на практическое сотрудничество и позитивно заряженные организации, как ШОС, ЕАЭС, АСЕАН.

"Приветствуем активное подключение Азербайджана к евразийским интеграционным процессам. В 2021-2022 гг. в Баку успешно прошла серия экспертных мероприятий, посвященных евразийской тематике, в частности, вопросам укрепления связей между Азербайджаном и ЕАЭС. Знаковым событием в этом отношении стал XV Евразийский экономический форум, состоявшийся в Азербайджане в октябре 2022 г.

Уверены, что дальнейшие шаги в этом направлении полностью отвечают интересам республики, находящейся в центре Евразийского континента", - резюмировали в МИД РФ.