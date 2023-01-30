Понедельник, 30 Января 2023 15:13

АрмИнфо.Россия интенсивно работает над преодолением накопленного на Южном Кавказе конфликтного потенциала. Об этом говорится в ответе МИД РФ на вопрос, поступивший к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Так, на просьбу очертить стратегический план России в Закавказье и цели Москвы в этом регионе на пятилетнюю перспективу, в МИД РФ напомнили, что с закавказскими республиками Москву связывают общая история, духовно-культурная близость, крепкие узы дружбы между народами.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия, непосредственно граничащая с Южным Кавказом, заинтересована в стабильности и процветании этого региона, взаимовыгодном использовании и раскрытии его транспортно-логистических, торгово-инвестиционных, технологических возможностей.

"Именно на это направлены усилия нашей дипломатии. Мы интенсивно работаем над преодолением накопленного в регионе конфликтного потенциала. В данной связи одна из приоритетных задач - нормализация армяно-азербайджанских отношений. Фундаментом выступают заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г. Убеждены, что успех процесса целиком зависит от четкого следования этим трехсторонним договоренностям", - подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что в более широком плане Москва остается приверженной действующим и формирующимся многосторонним переговорным форматам.

"Готовы продолжать конструктивное взаимодействие в рамках Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, обеспечивающих прямой равноправный диалог Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Нацелены продвигать работу запущенной в декабре 2021 г. Консультативной региональной платформы "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, а также Россия, Иран и Турция).

Считаем эту площадку, где планируется сосредоточиться на практических вопросах укрепления кооперации в интересах региональных игроков, полезной и своевременной", - отметили в МИД РФ.

Касаясь вопроса нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что именно под российской эгидой был дан старт этому начинанию в январе 2022 г., когда в Москве впервые встретились спецпредставители Армении

Р.К.Рубинян и Турции С.Кылыч.

"С обоими мы и сегодня поддерживаем тесный контакт. Приветствуем последние подвижки, которые открывают перспективы для восстановления армяно-турецких связей, что поспособствует дальнейшему оздоровлению региональной обстановки", - резюмировали в МИД РФ.