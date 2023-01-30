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АрмИнфо.Высший судебный совет (ВСС) Армении прекратил полномочия судьи суда общей юрисдикции по городу Ереван Алексея Сукояна.
Как сообщила пресс-секретарь ВСС Лилит Шабоян, Совет посчитал необходимым уточнить, что судья принял заявление об усыновлении ребенка в случае наличия основания для возвращения производства по этому вопросу. Затем он вынес необоснованное решение об усыновлении, при отсутствии необходимых законных оснований и условий для усыновления ребенка, а также вердиктом решил гражданский вопрос, связанный с внесением фамилии отца ребенка, усыновленного лицом, не состоящим в браке, закрепленным в органе регистрации по месту жительства актами. Кроме того, он внес запись о фамилии отца усыновленного ребенка в нарушение установленного порядка.
Совет отмечает, что действия судьи поставили под сомнение его соответствие статусу судьи и дискредитировали судебную власть.
Отметим, что за последний период это уже второй случай прекращения полномочий судьи. 26 декабря были прекращены полномочия судьи Анны Пилосян. Эксперты склонны считать, что данное решение ВСС было политически мотивированным, поскольку судья имела оппозиционные политические взгляды и является супругой правозащитника Рубена Меликяна
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|Парламентские фракции не определились с кандидатурой нового омбудсмена
|Премьер провел встречу с главами ряда внепарламентских партий
|В Международном Суде ООН в Гааге начались открытые слушания против Азербайджана о расовой дискриминации
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|В МИД России приветствуют активное подключение Азербайджана к евразийским интеграционным процессам
|В МИД России рассказали о приоритетах деятельности на Южном Кавказе
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|В МИД Армении отреагировали на нападки израильских радикалов на армян в Иерусалиме
|Продолжается программа государственной поддержки обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Арцаха
|Папа Римский призвал приложить международные усилия для разблокировки Лачинского коридора
|Замгоссекретаря США выразила обеспокоенность активностью Москвы и Тегерана на Южном Кавказе
|Российский эксперт прокомментировал последние удары по Ирану
|В США по инициативе "Ай Дат" сформирована коалиция "Спасем Карабах"
|Военнослужащий, ранивший по неосторожности своего сослуживца, задержан - СК
|Президент РА: в армяно-египетских отношениях особую роль играет армянская община Египта, вносящая свой вклад как в развитие Египта, так и в укрепление двусторонних связей
|Центр армянской культуры и образования в Израиле обратился к руководству страны, в связи с участившимися случаями нападения на армян в Иерусалиме
|Существует множество возможностей для укрепления и развития многополярных и многоотраслевых отношений - президент Египта
|Еще одному дашнакцакану из Диаспоры запретили въезд в Армению
|Температура воздуха в Армении повысится на 1- 3 градуса
|Главы МИД Армении и Египта обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и региональной безопасности
|В Армении есть закрытые автодороги, в ряде регионов идет снег, КПП <Верхний Ларс> открыт
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Америабанк - лидер на ипотечном рынке Армении
|У Москвы "нету сил" давать оценку голосованию азербайджанских депутатов по антироссийской резолюции в ПАСЕ
|В Москве хотят знать базовую позицию Армении по урегулированию нагорно- карабахского конфликта
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|Энрике Мора: Ситуация в Лачинском коридоре свидетельствует о неэффективности российского миротворческого контингента
|В ЕС высказались о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Посол Армении в РФ: Ереван не отказался от миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном
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|В Рейтинге <Свободы слова> международной организации Article 19 среди 161 страны Армения заняла 46 место
|Москва: призываем к полной разблокировке Лачинского коридора
|ПАСЕ призывает Азербайджан немедленно освободить всех армянских военнопленных и выполнить временные меры ЕСПЧ по части Лачинского коридора
|Институт Лемкина обвинил ведущего ВВС в профессиональной безграмотности и в поддержке Геноцида - заявление
|В Венецианской комиссии СЕ понимают серьезность ситуации, сложившейся в зоне Лачинского коридора
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