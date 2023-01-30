Понедельник, 30 Января 2023 14:46

АрмИнфо.Высший судебный совет (ВСС) Армении прекратил полномочия судьи суда общей юрисдикции по городу Ереван Алексея Сукояна.

Как сообщила пресс-секретарь ВСС Лилит Шабоян, Совет посчитал необходимым уточнить, что судья принял заявление об усыновлении ребенка в случае наличия основания для возвращения производства по этому вопросу. Затем он вынес необоснованное решение об усыновлении, при отсутствии необходимых законных оснований и условий для усыновления ребенка, а также вердиктом решил гражданский вопрос, связанный с внесением фамилии отца ребенка, усыновленного лицом, не состоящим в браке, закрепленным в органе регистрации по месту жительства актами. Кроме того, он внес запись о фамилии отца усыновленного ребенка в нарушение установленного порядка.

Совет отмечает, что действия судьи поставили под сомнение его соответствие статусу судьи и дискредитировали судебную власть.

Отметим, что за последний период это уже второй случай прекращения полномочий судьи. 26 декабря были прекращены полномочия судьи Анны Пилосян. Эксперты склонны считать, что данное решение ВСС было политически мотивированным, поскольку судья имела оппозиционные политические взгляды и является супругой правозащитника Рубена Меликяна