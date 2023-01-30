Понедельник, 30 Января 2023 14:11

АрмИнфо.Мы находимся в условиях гуманитарного кризиса. Блокада продолжается уже 47 дней (уже 50 дней ред.). У нас нет возможности выехать из Арцаха. Об этом государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян заявил в интервью престижной французской телекомпании France TV в рамках программы "Le Monde de Loison", представляя события, разворачивающиеся вокруг Арцаха.

Он констатировал, что дети не могут ходить в школу, потому что газа нет, электричество ограничено - всего несколько часов в день. "У нас есть кое-какие запасы продовольствия, которые мы распределяем по талонам, но сейчас холодно, зима, и ситуация действительно опасная для 120 тысяч человек, которые 47 дней находятся в блокаде", - отметил он.

На уточнение, согласен ли он с тем, что эта этническая чистка, Варданян отметил, что это четкая политика этнической чистки и насильственного переселения.

"Дело в том, что нас хотят лишить права жить в нашей стране. Но Арцах - это наше историческое наследие. Мы имеем право жить там, где армяне жили поколениями на протяжении тысячелетий. А президент Алиев четко сказал, что видит Арцах без армян - кто хочет уйти, пусть уходит. Это неприемлемо, потому что это не только этническая чистка, но и предупреждение о том, что мы не позволим армянам оставаться в Арцахе со своей культурой и традициями. Они не хотят принять, что армяне другие, имеют свои ценности и законы. Это также является нарушением основных прав человека. Это абсолютное нарушение нашего права на самоопределение с угрозой этнических чисток. Азербайджан - страна, где нарушаются права собственного народа. Это страна, где 45 лет у власти находится одна семья, страна, где люди бедны и лишь небольшая группа богатых людей контролирует все доходы от нефти и газа, диктует нам, как мы должны жить под их контролем. Это неприемлемо", - подчеркнул госминистр НКР.

Касаясь отправки Европейской гражданской миссии в регион, Варданян напомнил, что миссию отправили не в Арцах, а на границу с Арменией. "Я вижу миссию европейцев, России и других стран в том, чтобы открыть для нас воздушный коридор. Важнейшей миссией и шагом в помощь нам будет авиамаршрут, который позволит доставлять гуманитарные грузы в Степанакерт. В противном случае у нас всегда будет проблема получения продуктов питания и других необходимых вещей через наземный путь, контролируемый Азербайджаном", - убежден чиновник.

На уточнение, чтобы он хотел спросить у президента Франции, Варданян отметил, что, прежде всего, хотел бы поблагодарить президента Макрона за то, что он действительно был на стороне армянского народа, народа Арцаха.

"Во-вторых, я хотел бы сказать, что обязанность президента одной из самых цивилизованных стран мира заключается в том, чтобы последовательно оказывать давление на страну, не имеющую представления о правах человека и гуманитарных ценностях. Несмотря на все трудности, президенту Макрону необходимо продолжать давление и задействовать всю французскую общественность, чтобы показать Европе, что мы не можем быть равнодушными, что мы должны оказывать давление на государство, в котором нет ни закона, ни демократии. Необходимо разблокировать дорогу, обеспечить воздушный коридор для гуманитарных перевозок и, наконец, признать независимость Арцаха. На это направлена наша борьба на протяжении последних 35 лет, что является залогом долгосрочного мира в регионе", - считает госминистр НКР.

На уточнение, есть ли у него связи с президентом России Владимиром Путиным, и почему РФ не выполняет взятых обязательств по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, Варданян сказал, Россия выполняет миротворческую миссию. "Все мы знаем, что миротворцы немногочисленны - 2000 человек - и имеют ограниченный мандат на остановку гражданских активистов, называющих себя "экоактивистами". Россия сыграла важную роль в установлении мира в Арцахе в ноябре 2020 году, когда был подписан документ.

Я понимаю, что это очень сложная ситуация, и есть много сторон, преследующих разные интересы. Однако я верю, что Россия, Франция и США, которые являются странами- сопредседателями Минской группы ОБСЕ, могут объединиться вокруг этого конфликта и действительно оказать большое давление на Азербайджан, причем не по отдельности, а вместе. Потому что я верю, что это та проблема, где совпадают интересы таких больших стран, как США, Франция и Россия - спасти демократию, спасти маленькую нацию, тысячелетиями жившую на своей земле. Поэтому я не вижу никакого противоречия между Россией, Францией и США для того, чтобы оказать большое давление на Алиева и его режим", - отметил он.

На уточнение, France TV разговаривает ли он с Владимиром Путиным и есть ли у него доступ к президенту России, Варданян отметил, что у него нет доступа к российскому лидеру.

"Я нахожусь в осаде, когда у людей нехватка еды, отсутствие электричества. Я со своим народом, который действительно борется за независимость уже 35 лет. И у меня нет доступа ни к кому, потому что я в Степанакерте в блокаде. Эта ситуация уже наложила на меня как на государственного министра большую ответственность за то, чтобы быть со своим народом", - резюмировал Варданян.