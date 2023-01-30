Понедельник, 30 Января 2023 12:35

АрмИнфо. Министерство труда и социальных вопросов Армении продолжает программу государственной поддержки обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Арцаха. Большинство бенефициаров уже получили жилищные сертификаты, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечает источник, посредством сертификатов государство гарантирует субсидирование основной суммы и процентов в соответствии с кредитным графиком. В частности, погашаться будут ежемесячные платежи в Ереване до 8 млн драмов от основной суммы ипотечного кредита и до 8% начисленных на нее процентов, в областях - на сумму до 10 млн драмов и до 10% начисленных на нее процентов, а в Арцахе - на сумму до 12 млн драмов и до 12% начисленных на нее процентов. В случае приобретения по ипотеке жилой недвижимости в приграничном районе ежемесячно будет погашаться основная сумма кредита до 14 млн драмов и до 13% процентных платежей. При строительстве индивидуального жилого дома в приграничном районе, а также приобретения квартиры в многоквартирном доме с первичного рынка в Сюникской и Вайоцдзорской областях сумма ежемесячной государственной дотации на погашение основной суммы долга не должна превышать 16 млн драмов, а выплаты по процентам - 13%.