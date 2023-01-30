Понедельник, 30 Января 2023 12:34

АрмИнфо.Папа Римский Франциск снова выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе.

"Я близок ко всем тем, кто посреди зимы сталкивается с нечеловеческими условиями в Лачинском коридоре, на Южном Кавказе. Необходимо приложить все усилия на международном уровне для поиска мирных решений на благо людей", - написал Франциск в своем Твиттер.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 50 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.