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АрмИнфо.Папа Римский Франциск снова выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе.
"Я близок ко всем тем, кто посреди зимы сталкивается с нечеловеческими условиями в Лачинском коридоре, на Южном Кавказе. Необходимо приложить все усилия на международном уровне для поиска мирных решений на благо людей", - написал Франциск в своем Твиттер.
Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 50 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.
С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Парламентские фракции не определились с кандидатурой нового омбудсмена
|Премьер провел встречу с главами ряда внепарламентских партий
|В Международном Суде ООН в Гааге начались открытые слушания против Азербайджана о расовой дискриминации
|При посредничестве РМК из осажденного Арцаха вывезено 44 гражданина России
|В МИД России приветствуют активное подключение Азербайджана к евразийским интеграционным процессам
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|Продолжается программа государственной поддержки обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Арцаха
|Папа Римский призвал приложить международные усилия для разблокировки Лачинского коридора
|Замгоссекретаря США выразила обеспокоенность активностью Москвы и Тегерана на Южном Кавказе
|Российский эксперт прокомментировал последние удары по Ирану
|В США по инициативе "Ай Дат" сформирована коалиция "Спасем Карабах"
|Военнослужащий, ранивший по неосторожности своего сослуживца, задержан - СК
|Президент РА: в армяно-египетских отношениях особую роль играет армянская община Египта, вносящая свой вклад как в развитие Египта, так и в укрепление двусторонних связей
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|Существует множество возможностей для укрепления и развития многополярных и многоотраслевых отношений - президент Египта
|Еще одному дашнакцакану из Диаспоры запретили въезд в Армению
|Температура воздуха в Армении повысится на 1- 3 градуса
|Главы МИД Армении и Египта обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и региональной безопасности
|В Армении есть закрытые автодороги, в ряде регионов идет снег, КПП <Верхний Ларс> открыт
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Америабанк - лидер на ипотечном рынке Армении
|У Москвы "нету сил" давать оценку голосованию азербайджанских депутатов по антироссийской резолюции в ПАСЕ
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|В Армении хотят ограничить деятельность "уличных талантов", вплоть до конфискации музыкальных инструментов
|Энрике Мора: Ситуация в Лачинском коридоре свидетельствует о неэффективности российского миротворческого контингента
|В ЕС высказались о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
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|В Рейтинге <Свободы слова> международной организации Article 19 среди 161 страны Армения заняла 46 место
|Москва: призываем к полной разблокировке Лачинского коридора
|ПАСЕ призывает Азербайджан немедленно освободить всех армянских военнопленных и выполнить временные меры ЕСПЧ по части Лачинского коридора
|Институт Лемкина обвинил ведущего ВВС в профессиональной безграмотности и в поддержке Геноцида - заявление
|В Венецианской комиссии СЕ понимают серьезность ситуации, сложившейся в зоне Лачинского коридора
|Pоссию беспокоит возможность изменения вектора своего присутствия в регионе Южного Кавказа - аналитик
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|Представители Азербайджана в ПАСЕ проголосовали за резолюцию о создании специального трибунала для высшего руководства Беларуси и России
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