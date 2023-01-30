Понедельник, 30 Января 2023 12:33

АрмИнфо.Ситуация вокруг Лачинского коридора является препятствием для продвижения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, заявил заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в интервью армянской службе "Голоса Америки".

По словам высокопоставленного дипломата, это происходит наряду с гуманитарной ситуацией. Донфрид отметила, что именно поэтому Вашингтон активно прилагает усилия для открытия коридора. Заместитель госсекретаря подчеркивает, что вопрос блокирования Лачинского коридора был приоритетным в недавних телефонных разговорах госсекретаря Блинкена с лидерами Азербайджана и Армении.

"Госсекретарь призвал к немедленному открытию коридора и подчеркнул важность беспрепятственного коммерческого и частного движения. Мы очень обеспокоены положением местного армянского населения в Нагорном Карабахе. Мы будем продолжать участвовать и оказывать давление на эту ситуацию", - сказала она.

Кроме того, по словам Донфрид, в армяно-азербайджанском переговорном процессе есть и другие препятствия.

"Кроме того, конечно, в отношениях двух стран есть многолетняя болезненная история. Таким образом, и у армянской, и у азербайджанской стороны есть понятные опасения, и мы отмечаем отсутствие доверия между этими двумя странами", - утверждает Донфрид.

Она отмечает, что армяно-азербайджанский переговорный процесс, являющийся одним из вопросов повестки дня госсекретаря США Блинкена, включает в себя обсуждение многих сложных вопросов, в том числе мирного соглашения, демаркации границы, возобновления транспортного сообщения между странами. США поддерживают прямой диалог между сторонами и подчеркивают его необходимость, поскольку только так, по мнению заместителя госсекретаря, можно добиться урегулирования вышеуказанных сложных вопросов.

"Мы считаем, что и Армения, и Азербайджан глубоко привержены этому процессу. Мы готовы всячески помогать, понимая, что сложные решения, которые необходимо принять для достижения мира, должны быть приняты в Ереване и Баку", - отметила она.

По словам высокопоставленного дипломата, проблемы между Арменией и Азербайджаном не могут иметь военного решения, и единственный путь - это дипломатическое урегулирование посредством мирного процесса.

Она отметила, что в США не хотели бы, видеть какой-либо эскалации ситуации.

"Мы не видим военного решения ситуации между двумя странами, и мы будем продолжать дипломатическое взаимодействие, как мы это делали, во-первых, чтобы убедиться, что нет эскалации, а во-вторых, чтобы способствовать позитивному прогрессу", - сказала она.

При этом заместитель госсекретаря выразила благодарность ЕС за направление в Армению гражданской миссии для наблюдения за армяно-азербайджанской границей. "Это инициатива, которую мы полностью поддерживаем", - подчеркнула Донфрид.

Вместе с тем дипломат выразила обеспокоенность активностью Москвы и Тегерана в регионе. По её словам, так называемые российские миротворцы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, не играют конструктивной роли, а Иран активно пытается расширить свою политическую, силовую и экономическую роль на Южном Кавказе.

"Эти опасения усилились из-за войны, развязанной Россией против Украины за последний год", отмечает Карен Донфрид, подчеркивая, что региональная активность России и Ирана должна придать еще больший императив армяно-азербайджанскому мирному процессу.