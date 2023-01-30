Понедельник, 30 Января 2023 12:29

АрмИнфо.Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ, главный редактор журнала "Международная аналитика" кандидат политических наук Сергей Маркедонов прокомментировал удары по Ирану и развернувшуюся информационную кампанию на фоне этого.

Так, эксперт рассказал о пользе прикладного источниковедения и регионоведения.

Политолог констатировал, что утро последнего январского воскресенья началось с сообщений информационных агентств о ночных ударах беспилотников по объекту иранского Минобороны в Исфахане. В этом ключе он обратил внимание, что Телеграм- каналы и эксперты, представляющие разные институции, начали раскручивать версии и предположения едва ли не о мировом Армагеддоне.

"Как из рога изобилия посыпались отсылки к информации канала "Al Arabiya", который якобы сообщил с опорой на "проверенные источники" о начале израильской спецоперации в Иране. И далее на основе этой новости уже стали выстраиваться "теории" и "концепты".

Между тем, достаточно было лишь зайти на сайт "Al Arabiya" и увидеть, что такой новости там просто не было! Не было от слова совсем. А что было? Было сообщение о факте атаки дронов на иранский военный объект. Более того, уже к полудню данной информации не было в новостном топе, ее можно было обнаружить либо в нижней части ленты, либо в региональном разделе "Ближний Восток". И новость указывала только на факт атаки, никаких "израильских СВО"", - отметил Маркедонов.

Он обратил внимание, что на ведущем иранском информагентстве IRNA по удару также нет никаких указаний ни на Израиль, ни на США. "Вот крайняя на данный момент (по МСК 17-43 информация) "В Иране озвучили детали нападения на военный объект Министерства обороны в Исфахане". Что узнаем? ":сегодня в беседе с ИРНА источник в условиях анонимности заявил, что в этой атаке были использованы три усовершенствованных беспилотника типа квадрокоптера, оснащенных бомбами".

Никаких указаний на Израиль или США. Они могут появиться? Конечно! Вот когда появятся, тогда и будем выводы делать. В особенности, если указания на "следы" придут прямо из Тегерана, Вашингтона или Тель-Авива. Желательно по официальным каналам, а не по "утечкам" и "сливам" в СМИ", - добавил эксперт. В этой связи он констатировал, что у Ирана обширные интересы в Евразии, соперников, конкурентов и противников немало. По словам политолога, есть свой конфликтный узел с США и их союзниками, есть немалые проблемы с Саудовской Аравией и заливными монархиями, есть свои сложные нюансы с Турцией. "Израиль, конечно- особый случай. И каждый из этих кейсов имеет свою собственную динамику и логику. И прежде чем строить версии, неплохо бы обзавестись качественной источниковой базой. А еще лучше регионоведческими знаниями. И не мультиплицировать версии, которые лишь добавляют невротизации и истеризации", - продолжил политолог.

Маркедонов напомнил, что также начали связывать теракт в Иерусалиме против израильтян с Ираном. "Пресс-секретарь палестинского движения ХАМАС назвал террористическую атаку "героическим возмездием за резню в Дженине". У Ирана действительно был бурный "роман" с ХАМАС. Но затем отношения омрачились из-за конфликта в Сирии, интересы разошлись, хамасовцы отказались от поддержки Башара Асада - союзника Тегерана. И сегодня у Ирана и ХАМАС есть общность интересов в борьбе с "сионистами". Однако главные ближневосточные прокси иранцев на израильских фронтмрах - это "Хезболла" (радикальная шиитская проиранская структура), но никак не ХАМАС (радикальная суннитская структура)", - констатировал российский эксперт.

При этом он обратил внимание, что также стали натягивать иранскую проблему и ближневосточную повестку на "украинский глобус". Он напомнил, что у Тегерана тут своя особая позиция. <ИРИ не признала Крым, Донбасс и "новые регионы" частью России. С 2014 года Иран проводит линию, которую известный эксперт Кайхан Барзегар назвал "активным нейтралитетом". И я бы поостерегся говорить, что позиции Москвы и Тегерана во всем совпадают. Чтобы понимать это, надо хотя бы раз побывать в Иране.

Автор этих строк выступал с лекциями, участвовал в конференциях в Тегеранском университете, университете им. Имама Садыка, "мозговых центрах" при президенте и МИД Исламской республики. И поверьте, что доминирующий дискурс в Иране- постколониальный. Его суть мне четко выразил один заслуженный профессор- международник: "Мы, конечно, против американского мирового гегемонизма, но мы не спешим заменить его на российский"", - заметил Маркедовнов, в заключение посоветовав, читать первоисточники и строить версии без спешки.

По его словам, спешка хороша не для политической аналитики, а для охоты на блох!