Пятница, 27 Января 2023 23:00

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 158/1, 166 и частные дома 45-184 на улице Антараин, частные дома 43-90 на улице Сармени;

11։00-17։00 частные дома 41-142 на 1-ой улице Вардашена;

в Армавирской области:

11։00-17։00 село Налбандян;

в Араратской области:

12։00-15։00 частично село Верин Арташат;

в Котайкской области:

11։00-14։00 улицы Чаренца, Ханджяна, Ереванян, переулок Шинарарнери, квартал ‘Ахбюрак”, плотина “Раздан ГЭС”, ООО “Шираз” в городе Раздан;

11:00-16:00 частично квартал “Багреванд” в Джрвеже; села Верин Птгни, Неркин Птгни и прилегающие территории.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 31 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилой дом 67 на улице Анрапетутяна, жилые дома 7, 9, 11 на улице Вардананца, жители-абоненты жилого дома 19/1 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, 2/10, 6/2, 10/2 на улице Улнеци, 29, 31/36 на улице Гарегина Нжде, 36а, 36/3 на пр. Аршакуняца, частные дома на улице Гарегина Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-78 на 2-ом переулке улицы Серо Ханзадяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Араратской области:

12։00-14։00 частично село Норашен;

в Котайкской области:

11:00-17:00 6, 7, 8 микрорайоны и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян; частично села Неркин Птгни и Ариндж.