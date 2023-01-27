Пятница, 27 Января 2023 22:53

АрмИнфо.Америабанк пятый год подряд выступает исключительным лидером на ипотечном рынке Армении. Как сообщает пресс-служба Банка, по итогам 2022 года ипотечный портфель увеличился на 45 млрд. драмов или 32%, достигнув 186 млрд. драмов, и доля Америабанка в этом сегменте составила 22%.

Согласно источнику, при кредитовании со стороны Америабанка в 2022 году с первичного рынка недвижимости было куплено 1 635 квартир в новостройках. Примечательно, что 30% ипотечных кредитов было утверждено и предоставлено в онлайн режиме посредством площадки Estate.ameriabank.am. В целом за 2022 год на платформу поступило более 5 200 предварительных кредитных заявок.

"Рады заявить, что в прошлом году ежедневно одна семья покупала квартиру посредством нашей платформы. Это невыразимо воодушевляет нас на дальнейшее развитие, создание новых возможностей для повышения качества жизни", - сказал руководитель Департамента Америабанка по ипотечному и автокредитованию Геворг Манукян.

В течение прошлого года Америабанк со стороны трех ведущих международных изданий - Global Finance, Euromoney и The Banker - был признан "Лучшим банком Армении". В связи с этим Банк запустил кампанию "Трижды лучший" под слоганом "Лучшие возможности создают люди". Кампания посвящена всем людям, внесшим свой вклад в успех Америабанка, начиная с клиентов и партнеров, заканчивая сотрудниками.

В рамках кампании один из видеороликов рассказывает о самом коротком онлайн пути по поиску дома (https://www.youtube.com/watch?v=O3FEMDMAqlY), еще ранее были опубликованы видеоролики об онлайн и мобайл банкинге (https://www.youtube.com/watch?v=WrEh0yrz4oU) и корпоративной социальной ответственности (https://www.youtube.com/watch?v=uWbV9uZ7vc4).

Отметим, что Америабанк является крупнейшим финансовым учреждением Армении с объемом активов свыше 1 триллиона драмов и играет важную роль в экономике страны. Америабанк предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг через многофункциональную платформу, с акцентом на цифровые продукты. Банк придерживается клиентоориентированной политики для обеспечения высокого качества обслуживания и удовлетворенности банковским опытом в современной цифровой среде. Америабанк привержен принципу ответственного ведения бизнеса и способствует переходу Армении к экологически устойчивому будущему.