Пятница, 27 Января 2023 22:51

АрмИнфо.В Москве отказались давать оценку голосованию азербайджанских депутатов по резолюции в ПАСЕ, где призывается создать трибунал для привлечения к ответственности лидеров России и Беларуси.

Так, 27 января в ходе еженедельного брифинга, на просьбу дать оценку голосованию двух азербайджанских депутатов, которые поддержали документ о создании трибунала в отношении лидеров России и Беларуси, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в частности, сказала: "Вы серьезно? Представляете, какое количество персоналий или политических сил упражняются в подобной риторике? Мы каждого что ль будем отмечать. Мы говорим о прямых тенденциях, о тех людях, которые облечены властью и осуществляют внешнеполитический курс. Мы что теперь будем по каждому проходиться, кто что-то крикнул, или кто как вздохнул? У нас с вами сил не хватит".

Отметим, что накануне, представители Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали "за" резолюцию с требованием создать специальный трибунал для высшего руководства Беларуси и России по преступлению агрессии против Украины.