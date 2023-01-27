Пятница, 27 Января 2023 22:43

АрмИнфо.В Армении хотят ограничить деятельность уличных музыкантов, певцов и других лиц, занимающихся культурной деятельностью на открытых площадках Еревана и других городов страны. Подобный законопроект представил на заседании Постоянной комиссии НС РА по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны окружающей среды заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Ваче Тертерян.

Согласно инициативе, полномочия по регулированию, в том числе установлению требований к данному виду деятельности, будут возложены на Советы старейшин городских общин.

Тертерян также отметил, что законопроект предусматривает штрафы за нарушение установленного порядка в размере от 100-кратного до 200-кратного (в случае первого нарушения) и от 500 до 800-кратного размера минимальной заработной платы (в случае повторных нарушений), с правом конфискации предметов, к примеру, музыкальных инструментов, применяемых для уличных представлений.

<Уличные музыканты, певцы часто своей деятельностью причиняют неудобства жителям прилегающих домов, создают среду и формируют вкусы, особенно <в определенных частях города>, - сказал Тертерян, не объяснив, в состоянии ли чиновники местных общин определять вкусы, исходя из сомнительного уровня их интеллектуального и творческого развития.

Отметим, что законодательная инициатива получила положительное заключение Комиссии.