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 Пятница, 27 Января 2023 22:39

В ЕС высказались о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

В ЕС высказались о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

АрмИнфо.В ЕС заявили, что нормализация между Арменией и Азербайджаном не должна стать заложницей конкуренции между ЕС и РФ, сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Он комментировал реакцию МИД России на запуск новой двухгодичной европейской миссии в Армении по нормализации в регионе.

Главы МИД ЕС на заседании 23 января одобрили создание гражданской миссии в Армении для содействия стабилизации в приграничных районах, укреплению доверия и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Ожидается, что мандат миссии составит два года, ее оперативный штаб разместится в Армении.

Он подчеркнул, что в ЕС считают, что РФ ошибается, считая, что роль ЕС в урегулировании между Арменией и Азербайджаном направлена против России. "Россия, очевидно, неправильно поняла цель этой миссии и продолжает неверно оценивать, как направленную против России, вовлеченность ЕС в наш общий соседний регион. Что еще более важно, - это не дело России.  Миссия ЕС была запущена на основании запроса и свободного решения властей Армении. ЕС также, конечно, находился в контакте с властями Азербайджана по этому вопросу", - пояснил представитель европейской внешнеполитической службы.

Он добавил, что "ЕС также знает о той роли, которую сыграла Россия, чтобы остановить столкновения в ноябре 2020 года".  "Эта миссия является гражданской и будет служить ключевым элементом в поддержке усилий по нормализации армяно-азербайджанских отношений, которые прилагает ЕС. ЕС взял на себя эту роль после соответствующей просьбы со стороны обеих сторон", - указал собеседник агентства.

Он отметил, что "цель миссии, в частности, заключается в содействии безопасности населения на местах и укреплении доверия. Все остальные слухи и домыслы, которые распространяются в эти дни в соцсетях, совершенно беспочвенны".

Как пишет РИА Новости, МИД России в четверг, комментируя запуск новой посреднической миссии ЕС в Армении, заявили, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, попытки ЕС потеснить посреднические усилия России в Закавказье способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев и возвращению мира в регион. Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается "российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники". "Они будут реагировать на поведение ЕСовских наблюдателей с учетом развития ситуации "на земле", - добавили в МИД. 

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