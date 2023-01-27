Пятница, 27 Января 2023 22:35

АрмИнфо. Армения не отказывалась от развертывания миссии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границе с Азербайджаном. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил посол Армении в России, бывший министр обороны страны Вагаршак Арутюнян.

"Вы же знаете, что в межгосударственных отношениях могут быть какие-то вопросы, которые обсуждаются и которым находят решения. Что касается наблюдателей из ОДКБ, никто от наблюдателей ОДКБ не отказывался. Документ, который должен был быть подписан в Ереване по итогам визита в регион генерального секретаря и начальника Объединенного штаба ОДКБ, не был подписан по причине того, что армянская сторона хотела документ доработать. <...> Вот этот документ в стадии доработки", - процитировало посла агентство.

Арутюнян также опроверг заявления некоторых армянских политологов и оппозиционных деятелей о том, что правительство премьер-министра Никола Пашиняна готовит выход страны из ОДКБ.

"Такие подходы или мнения не соответствуют действительности в том плане, что отношения между государствами определяются теми договорами, которые подписаны, и эти договора, которые подписаны были еще в девяностые годы, продолжают сейчас наращиваться. Вы прекрасно знаете, что были десятки встреч и телефонных разговоров между нашими лидерами. Наш премьер-министр отметил, что о выходе из ОДКБ не может быть и речи, поэтому это не соответствует действительности. Наоборот, у нас идет углубление наших взаимоотношений и в этом неустойчивом таком, скажем, периоде наши отношения углубляются и будут углубляться. Еще раз хочу повторить, что Армения является членом ЕАЭС, членом ОДКБ, членом СНГ и всех других региональных организаций, где присутствует и Россия. Поэтому это все можно воспринять как высказывания людей, которые не понимают наших взаимоотношений", - добавил он.