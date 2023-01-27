Пятница, 27 Января 2023 17:24

АрмИнфо.В МИД России усмотрели НАТОвский след в вопросе отправки наблюдательской миссии ЕС в Армению.

Так, 27 января в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу дать оценку отправке европейских наблюдателей в Армению, напомнила о заявлении, сделанном накануне российским внешнеполитическим ведомством.

Вдобавок к этому она отметила, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток НАТО и США и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способны привнести в регион лишь геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия.

"По сути, вот это название ЕС остается для прикрытия очевидной, истинной роли НАТО в различных мировых делах. Действуя через ЕС, Альянс снимает вопрос о формировании задач со стороны военного блока", - отметила она, напомнив о наличии множества договоров, увязывающих ЕС и НАТО.

При этом она выразила убеждение, что ЕС как политический инструмент вытеснена, и нет места политики в структурах в виде дипломатии, а есть место только политике в виде военно-политических усилий. "Усилий со знаком минуса в данном случае", - добавила она.

Отметим, что накануне МИД РФ выступил с резким заявлением по факту отправки долгосрочной наблюдательской миссии ЕС в Армению. "Если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире в Закавказье, то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии", - отмечается в заявлении официальной Москвы.

При этом в ведомстве подчеркнули, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия. "Не должен вводить в заблуждение и заявленный гражданский характер есовской миссии - она формируется в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны со всеми вытекающими из этого последствиями.

Попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона. Убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается Российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники. Они будут реагировать на поведение есовских наблюдателей с учетом развития ситуации "на земле". Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС", - отметили в МИД РФ.