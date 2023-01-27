Пятница, 27 Января 2023 17:21

АрмИнфо. Британская правозащитная организация Article 19 опубликовала рейтинг, касающийся свободы слова в мире (по итогам 2021г.), согласно которому среди 161 стран Армения заняла 46 позицию, оказавшись в категории стран со слабыми ограничениями (Less Restricted). Об этом в ходе пресс-конференции 27 января сообщил председатель Комитета по защите слова в Армении Ашот Меликян.

Таким образом, по его словам, Армения опередила своих соседей, в частности Иран (занявший 143- ю позицию), Азербайджан (136-е место) и Турцию (141-е место). <Но это страны, которые находятся в категории <кризисных> (In Crisis). Поэтому мы должны сравниваться с более развитыми, более демократичными странами. Нам следует стремиться улучшить ситуацию, и создать более благоприятные условия для работы СМИ>, - сказал Меликян.

Стоит отметить, что среди соседних стран Армению опередила лишь Грузия с 43-ей позицией. Среди стран ЕАЭС государства разместились следующим образом: Киргизия заняла 94-е место, Казахстан - 123-е, Беларусь - 157-е. Россия в текущий рейтинг не попала, заняв в предыдущий период 128 позицию. А Армения в 2020 году разместилась на 39-м месте, попав, таким образом, в зеленую категорию Open.

Лидерами рейтинга стали Дания, Швейцария и Швеция, последние позиции заняли Северная Корея, Туркменистан и Сирия.

В ходе пресс-конференции Ашот Меликян, касаясь ситуации в Армении в 2022 году, отметил, что год оказался достаточно напряженным для представителей СМИ. В целом, по его словам, было зарегистрировано 14 случаев применения физического насилия в отношении журналистов (с годовым снижением на 22%), в результате чего пострадало 16 человек. Помимо этого, за отчетный период зафиксировано 55 случаев оказания давления на СМИ и их сотрудников (годовой спад на 49%) и 115 случаев, касающихся нарушения прав на получение и распространение информации (годовой рост на 16%). <Самым проблематичным был сегмент, связанный с нарушением прав по получению и распространению информации. Мы наблюдаем за тем, как становится все сложнее из госорганов получить необходимую информацию. Поэтому власти страны должны реализовать большой объем работы в контексте принятия институциональных решений и подготовки кадров>, - сказал глава Комитета.

Вместе с тем он сообщил, что по итогам прошедшего года против журналистов и СМИ было подано 32 судебных иска (что в 2 раза уступает показателю 2021г.) из коих более 90% касаются оскорбления и клеветы.