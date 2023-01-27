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 Пятница, 27 Января 2023 17:20
Марианна Мкртчян

Москва: призываем к полной разблокировке Лачинского коридора

Москва: призываем к полной разблокировке Лачинского коридора

АрмИнфо. Командование российского миротворческого контингента во взаимодействии с МИД России находится в постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами, продолжаются энергичные усилия, направленные на нормализацию обстановки. Об этом 27 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь текущей ситуации в Лачинском коридоре.

"В отличие от других игроков, которые ограничиваются заявлениями к деэскалации, российская сторона на земле ищет реальные развязки и оказывает гуманитарное содействие. Поэтому мы призываем к полной разблокировке Лачинского коридора в соответствии с заявлением лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, и обращаемся с призывами к Баку и  Еревану проявить политическую волю для урегулирования имеющихся разногласий", - сказала российский дипломат.

Касаясь перспектив организации трехсторонней встречи между представителями РФ, Армении и Азербайджана, Захарова отметила, что Москва переподтверждает готовность организовать встречу на уровне глав внешнеполитических ведомств в Москве, под эгидой Сергея Лаврова.

Она отметила, что Москва информировала об этом и Ереван, и Баку. "Мы полагаем, что имеющиеся место периодически разногласия на земле не должны становиться препятствием, поводом для подмораживания переговорного процесса. Необходимо возобновить работы по всем трекам нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границы, заключением мирного договора и контакты по линии гражданского общества", - отметила она.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 47 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью.  Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ. Газоснабжение, с низким уровнем давления было возобновлено вечером 20 января, а 22 января вновь прекращено. Подача газа возобновилась вечером 26 января.  

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