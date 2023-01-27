Пятница, 27 Января 2023 17:19

АрмИнфо.Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает Азербайджан немедленно освободить всех армянских военнопленных, и полностью выполнить временные меры, указанных в решении ЕСПЧ по части Лачинского коридора. Как сообщает Пострепдство Армении при Совете Европы, соответствующий призыв содержится в резолюции ПАСЕ о ходе процедуры мониторинга.

В резолюции представляются итоги мониторинга выполнения 11 странами-членами Организации взятых обязательств в рамках процедуры полного мониторинга. В частности, в Албании, в Армении, в Азербайджане, в Боснии и Герцеговинн, в Грузии, в Венгрии, в Молдове, в Польше, в Сербии, в Турции и в Украине.

В документе отмечается, что Ассамблея отмечает постоянное внимание комитета к развитию отношений между Арменией и Азербайджаном. "Ассамблея принимает к сведению самое последнее срочное уведомление Европейского суда по правам человека, направленное в Комитет министров Совета Европы, с призывом к наблюдению за выполнением Азербайджаном его решения от 21 декабря 2022 года в отношении Лачинского коридора, и призывает немедленное и полное выполнение обеспечительных мер, принятых Судом. Ассамблея также следит за ситуацией вокруг армянских военнопленных и гражданских пленников, которые до сих пор находятся в Азербайджане. Ассамблея призывает Азербайджан немедленно освободить всех задержанных", - говорится в резолюции.

По части Армении в документе отмечается, что ссылаясь на резолюцию 2427 (2022), Ассамблея приветствует заметный прогресс в демократическом развитии РА и призывает власти завершить реформу избирательной системы, продолжить реформу судебной системы и укрепить свободу в средствах массовой информации. Ассамблея также отмечает решительность продолжить внимательно следить за развитием событий, касающихся институционального баланса и установления демократической культуры.

По части Азербайджана, Ассамблея приветствует заявления властей этой страны о приверженности политическому диалогу. Однако, в документе выражается сожаление по поводу того, что в целом ситуация в Азербайджане не улучшилась и что ряд нерешенных проблем в отношении верховенства права, плюралистической демократии и прав человека остаются нерешенными. "Они включают серьезную озабоченность в отношении независимости судебной системы, свободы СМИ и свободы выражения мнений, свободы ассоциации и политической свободы, а также сообщений о пытках и жестоком обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов и неудовлетворительных условиях содержания под стражей", - говорится в документе.