Пятница, 27 Января 2023 17:17

АрмИнфо.Генеральный секретарь Европейкой комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия Совета Европы) Симона Граната-Менгини ответила на письмо председателя Союза судей РА Александра Азаряна от 14 января по поводу блокирования Азербайджаном Лачинского коридора - единственной дороги, соединяющий Арцах с Арменией и внешним миром. Об этом сообщает пресс-служба Союза судей РА.

В ответном письме генсек Венецианской комиссии заверила Азаряна в том, что Совет Европы внимательно следит за ситуацией. В частности, 14 декабря 2022 года Генеральный секретарь Совета Европы выразила обеспокоенность гуманитарной ситуацией вокруг Лачинского коридора, подчеркнув, что диалог является наиболее эффективным способом избежать эскалации ситуации, а также содержится готовность помочь Армении и Азербайджану в примирении. 16 декабря наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы, следящие за ситуацией между Арменией и Азербайджаном, выступили с совместным заявлением, в котором выразили глубокую обеспокоенность нарушением свободного передвижения по Лачинскому коридору, что создало трудности для гражданского населения и потребовали восстановить свободное передвижение. <Вам наверняка известно, что 21 декабря ЕСПЧ удовлетворил ходатайство Армении и принял решение о применении обеспечительных мер в отношении Азербайджана, которые обеспечат перевозку в Армению тяжелобольных, а также перевозку лиц, оказавшихся разделенными в связи с блокадой. 22 декабря Комиссар Совета Европы по правам человека госпожа Дуня Миятович выступила с заявлением, в котором также выразила обеспокоенность тем, что закрытая дорога лишает людей возможности добраться до дома, получить товары первой необходимости, медикаменты и продукты питания. Комиссар также призвала лиц, ответственных за поддержание безопасности Лачинского коридора, принять все необходимые меры для восстановления свободного передвижения и расценила это как неотложную меру по предотвращению ухудшения гуманитарной ситуации>, - напомнила генсек ВК.

Она добавила, что Венецианская комиссия является консультативной структурой, основной функцией которой является предоставление юридических консультаций государствам-членам. В частности, Комиссия поддерживает правовые и институциональные структуры государств-членов в приведении их в соответствие с европейскими стандартами, делится демократическим и международным опытом по линии зашиты прав человека и верховенства законов. П>оэтому, хотя реагирование на ситуацию в Лачинском коридоре выходит за рамки мандата Венецианской комиссии, в то же время мы полностью понимаем серьезность ситуации и направим ваше письмо в соответствующие органы Совета Европы. Также выражаю готовность относительно дальнейшего рассмотрения указанного вопроса>,

- отметила генеральный секретарь Венецианской комиссии.