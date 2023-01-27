Пятница, 27 Января 2023 17:12

АрмИнфо.Глава полиции Тегерана бригадный генерал Рахими заявил, что задержан человек, напавший на посольство Азербайджана с оружием. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

"Этот человек сегодня утром вошел в посольство Азербайджана с автоматом АК-47. В результате нападения один человек погиб и двое получили ранения. В результате быстрых действий полиции нападавший был немедленно задержан>, - сказал Рахими. Он отметил, что нападавший проник в посольство с двумя своими несовершеннолетними детьми, добавив, что <предварительное расследование показывает, что мотивом нападавшего являются личные и семейные проблемы>.

Прокурор Уголовного суда Тегерана сообщил, что в ходе предварительного следствия подсудимый утверждал, что в апреле прошлого года его жена отправилась в посольство Азербайджана в Тегеране и не вернулась домой. По словам чиновника, этот человек сказал, что не получил никакого ответа от посольства во время своих многочисленных визитов и думал, что его жена прячется там и не хочет с ним встречаться.

Напомним, сегодня утром в Тегеране вооруженный человек напал на посольство Азербайджана, в результате чего был убит глава службы безопасности, еще двое сотрудников получили ранения.