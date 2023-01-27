Пятница, 27 Января 2023 17:09

АрмИнфо. "У нас было обсуждение в ПАСЕ по поводу блокады Лачинского коридора. Мы не закрываем глаза на проблему, мы решили отследить развитие ситуации в дальнейшем", - заявил председатель ПАСЕ Тини Кокс, отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо об итогах этих дебатов.

По его словам, в конфликте друг с другом Азербайджан и Армения должны нести обязательства перед своими гражданами, прежде всего. Но, судя по тому, что Самад Сеидов (глава азербайджанской делегации в ПАСЕ - Ред.) говорит на Ассамблее, у меня не складывается впечатления, что Баку стремится решить проблему.

"С армянской стороны также не всегда ясно, хотят ли в Ереване решить проблему. У меня открыто предложение обеим делегациям встретится и понять, что мы можем сделать. Во время дебатов, многие парламентария призвали обе стороны решить проблему, и если вам нужна помощь, то мы ее окажем. У нас нет армии, танков, мы - организация, которая может обеспечить вас любой помощью, которую мы в состоянии оказать, но стороны должны сами проявить приверженность к поиску решения проблемы Лачинского коридора", - отметил он.

"То, что о проблеме говорится много, но достигнуто мало говорит о том, что два ответственных правительства до сих пор не в состоянии решить проблемы, которые послужат защите прав человека в обеих странах", - сказал Тини Кокс.

Говоря о возможности новой войны и позиции по этому поводу организации, Кокс сказал: "Давайте помолимся, чтобы она не случилась". Он подчеркнул, что уже достаточно много людей погибло с тех пор, как Азербайджан и Армения стали независимыми и даже до этого. "Как один из парламентариев сказал на дебатах, на этой территории веками люди жили вместе. Но каждый раз, когда происходит смертоносный конфликт, остальная часть Европы говорит: <это опять происходит>. И каждый раз погибают молодые люди, солдаты. Поэтому у вас нет права снова начинать войну!

Это также против Устава организации. Вы обязались не начинать войну и быть привержены миру. Война нарушает Устав, и вам нужно быть осторожными", - отметил Кокс, приведя в пример Россию, которая была исключена в марте 2022 года из-за войны в Украине.

Напомним, что в ПАСЕ накануне прошли дебаты по поводу блокады Азербайджаном Лачинского коридора, приведшей к гуманитарной катастрофе в Республике Арцах.