Пятница, 27 Января 2023 12:54

АрмИнфо. 12 детей в возрасте 9-14 лет были доставлены на машине скорой помощи в Разданский медицинский центр в связи с ухудшением самочувствия в результате применения неизвестного газа одним из учащихся Разданской школы №11. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РА.

Дети, как отмечает источник, были переведены в отделение неотложной помощи Разданского медицинского центра. Четверо пострадавших уже выписаны и отправлены домой. Состояние находящихся в медицинском центре оценивается как удовлетворительное.

<Призываем следить за официальной информацией>, - говорится в сообщении Минздрава РА.