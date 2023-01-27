Пятница, 27 Января 2023 12:48

АрмИнфо.Представители Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за резолюцию с требованием создать специальный трибунал для высшего руководства Беларуси и России по преступлению агрессии против Украины.

Соответствующую резолюцию приняли в ходе зимней сессии ПАСЕ. "Парламентская ассамблея должна четко заявить, что акты агрессии, совершенные Российской Федерацией против Украины, соответствуют определению преступления агрессии по международному праву. Ответственные российские политические и военные лидеры должны быть установлены и привлечены к ответственности. Учитывая, что Международный уголовный суд (МУС) в настоящее время не обладает юрисдикцией в отношении нынешнего преступления агрессии, Ассамблея должна вновь обратиться к государствам-членам и государствам-наблюдателям с призывом учредить специальный международный уголовный трибунал по таким преступлениям, который следует поддерживать как можно большим числом государств и международных организаций. Главы государств и правительств Совета Европы на 4-м саммите в Рейкьявике в мае 2023 года должны оказать политическую поддержку созданию такого трибунала", - отмечается в документа на сайте Организации.

Ассамблея также отмечает, что "Беларусь участвовала в агрессии Российской Федерации против Украины, поскольку позволила использовать свою территорию Российской Федерации для совершения актов агрессии против Украины. Ее роль и соучастие должны быть осуждены международным сообществом, а ее лидеры должны быть привлечены к ответственности".

Согласно документу, юрисдикция трибунала будет включать роль и соучастие руководителей Беларуси в агрессивной войне против Украины.

"Ассамблея призывает Беларусь и действующий режим воздержаться от дальнейшего участия в агрессии, в том числе путем разрешения Российской Федерации использовать ее территорию для совершения актов агрессии против Украины, и выполнять свои обязательства по международному праву", - говорится в нем.

В ПАСЕ также призвали Россию немедленно прекратить все боевые действия и вывести свои воска с украинской территории.

Согласно резолюции, высшие политические и военные руководители, "которые были в состоянии контролировать или направлять поведение страны, должны понести уголовную ответственность за свои решения".

Отметим, что армянская делегация в ПАСЕ не принимала участие в голосовании по данной резолюции. В числе проголосовавших "за" также два депутата из Грузии, и представители стран Западного мира.

Добавим также, что 19 января Европарламент проголосовал за резолюцию, в которой содержится призыв к органам Евросоюза и государствам-членам содействовать созданию специального трибунала, который будет рассматривать преступления, связанные с агрессией России против Украины. Согласно документу, полномочия трибунала должны позволять привлечь ему к ответственности не только Владимира Путина, военное и политическое руководство России, но и Александра Лукашенко, а также военное и политическое руководство Беларуси, "как дееспособного государства, с территории которых и при материально-технической поддержке которых Российская Федерация ведет свою агрессивную войну против Украины".

Добавим также, что с 16 марта 2022 года Россия не является членом Совета Европы