Пятница, 27 Января 2023 12:01

АрмИнфо.Армянским властям удалось перенести глубокое противостояние России и Запада на Армению. Так прокомментировал вчерашнее заявление МИД России об отправке европейской миссии в РА депутат парламента от фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

Он констатировал, что в МИД России отреагировали на решение о размещении гражданской миссии ЕС в Армении достаточно развернутым текстом, отметив, что это может лишь внести геополитическую конфронтацию в регион и обострить существующие противоречия.

"Более того, российская сторона сделала жесткое предупреждение о том, что "в обозримой перспективе ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе останется российский миротворческий контингент, развернутый на основании заявления руководителей России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также российские пограничники, несущие службу на границах РА". Они будут реагировать на поведение наблюдателей ЕС с учетом развития ситуации на местах.

Властям РА удалось перенести глубокое противостояние России и Запада на Армению в полной мере, поставив страну под большую угрозой стать "полигоном"", - резюмировал оппозиционер.

Отметим, что накануне МИД РФ выступил с резким заявлением по факту отправки долгосрочной наблюдательской миссии ЕС в Армению. "Если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире в Закавказье, то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии", - отмечается в заявлении официальной Москвы.

При этом в ведомстве подчеркнули, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия. "Не должен вводить в заблуждение и заявленный гражданский характер есовской миссии - она формируется в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны со всеми вытекающими из этого последствиями.

Попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона. Убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается Российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники. Они будут реагировать на поведение есовских наблюдателей с учетом развития ситуации "на земле". Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС", - отметили в МИД РФ.