Пятница, 27 Января 2023 12:00

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении призывает граждан избегать и воздерживаться от соблазна участия в мошеннических схемах международного уровня. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Источник отмечает, что в результате исследования, проведенного СНБ в Интернете, было установлено, что на страницах социальных сайтов распространяется рекламный ролик, призывающий граждан Армении инвестировать небольшие финансовые средства в <ценные бумаги> ЗАО <Газпром Армения> в обмен на крупные дивиденды. Кроме того, также было установлено, что помимо вышеперечисленных действий, граждане РА заметили <объявление> о высокооплачиваемой работе, якобы предлагаемой компанией <Газпром>. В частности, на странице <Путь к успеху> социальных сетей <Инстаграм> и <Фейсбук> гражданам Армении предлагается предоставить личные данные, чтобы воспользоваться <выгодным> предложением, после чего связаться по приложению <WhatsApp> с якобы сотрудниками <Газпрома> для обсуждения деталей работы.

СНБ напоминает, что еще 6 июня 2022 года Центральный Банк РА выступил с заявлением, в котором отмечалось, что на основании поддельной лицензии специализированного участника рынка ценных бумаг некие лица, действующие от имени ЗАО <Газпром Армения>, пытаются привлечь клиентов в Республике Армения, предлагая инвестиционные программы через публичную оферту. <Учитывая, что указанная организация осуществляет нелицензированную деятельность и не находится под контролем Центрального Банка, призываем Вас проявлять бдительность, не доверять и не реагировать на такие предложения, воздерживаясь от установления каких-либо деловых отношений по упомянутому предложению>, - говорилось в сообщении ЦБ РА.

Исследования, проведенные Службой национальной безопасности РА, также показали, что даже после предупреждения Центрального Банка РА пользователи продолжают предоставлять свои личные данные: номера телефонов, адреса электронной почты и банковских счетов. <СНБ РА призывает граждан избегать и воздерживаться от соблазна участия в мошеннических схемах международного уровня, в которых содержатся предложения об осуществлении инвестиций в сомнительные программы, опубликованные на неофициальных сайтах, а также не предоставлять информацию о личных данных и банковских счетов в во избежание финансовых потерь>, - подчеркивается в сообщении СНБ.