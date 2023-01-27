Пятница, 27 Января 2023 11:59

АрмИнфо. Новый Посол США в Армении Кристина Квин приведена к присяге в качестве посла.

Как сообщает посольство США в РА, присяга состоялась в присутствии заместителя госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узры Зейя.

Напомним, что в июле 2022 года президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Кристины Квин на пост посла в Армении. В декабре она была утверждена Конгрессом на этот пост. Она сменит Линн Трейси, которая уже командирована в Москву в качестве нового посла США в России.

Квин является карьерным дипломатом в ранге советника- посланника. Она работала заместителем главы миссии в посольстве США в Киеве, Украина. Ранее Квин работала советником-посланником по экономическим вопросам в посольстве США в Париже, Франция, и советником по экономическим вопросам в посольстве США в Бангкоке, Таиланд. И в Париже, и в Бангкоке она более года исполняла обязанности заместителя главы миссии. Она также работала советником по экономическим вопросам в посольстве США в Лондоне, в Совете национальной безопасности в Вашингтоне, в качестве директора по делам ЕС, Украины и Беларуси, была на дипломатической службе в посольстве США в Москве, в миссии США в ЕС в Брюсселе; и посольстве США в Маниле.